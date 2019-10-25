Губернатор Калифорнии объявил окрестности Лос-Анджелеса районом чрезвычайного положения

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в пятницу чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес и Сонома в связи с сильными пожарами. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я объявил чрезвычайное положение в округах Сонома и Лос-Анджелес", - написал он, выразив благодарность 574 пожарным и сотрудникам дежурных служб, которые ведут борьбу с огнем.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на руководителя департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, огнем охвачена территория в 17 кв. км и пожар удалось потушить лишь на 5%. Сильный ветер раздувает огонь, и под угрозой могут оказаться около 15 тыс. домов и других строений. По его оценкам, ветер к вечеру пятницы может измениться и тогда огонь начнет распространяться в другом направлении.

Ранее телекомпания KTLA сообщила, что число эвакуированных из-за пожара может достичь 50 тыс.

По данным департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес, для борьбы с огнем сейчас используются около 100 пожарных машин, шесть вертолетов и четыре самолета, снабженных системой пожаротушения.

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