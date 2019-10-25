Губернатор Калифорнии объявил окрестности Лос-Анджелеса районом чрезвычайного положения

25 октября 2019 22:27 (UTC+04:00)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в пятницу чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес и Сонома в связи с сильными пожарами. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я объявил чрезвычайное положение в округах Сонома и Лос-Анджелес", - написал он, выразив благодарность 574 пожарным и сотрудникам дежурных служб, которые ведут борьбу с огнем.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на руководителя департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, огнем охвачена территория в 17 кв. км и пожар удалось потушить лишь на 5%. Сильный ветер раздувает огонь, и под угрозой могут оказаться около 15 тыс. домов и других строений. По его оценкам, ветер к вечеру пятницы может измениться и тогда огонь начнет распространяться в другом направлении.

Ранее телекомпания KTLA сообщила, что число эвакуированных из-за пожара может достичь 50 тыс.

По данным департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес, для борьбы с огнем сейчас используются около 100 пожарных машин, шесть вертолетов и четыре самолета, снабженных системой пожаротушения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо
Другие страны 22:42
США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном
США 22:15
Шестые теледебаты демократов-претендентов на пост президента США пройдут в Калифорнии
Другие страны 22:08
"Эксимбанк" США может профинансировать закупки высокотехнологичного оборудования Узбекистаном
Бизнес 17:55
Американская компания Air Tractor рассказала о потенциальных выгодах Узбекистана от покупки их самолетов (Эксклюзив)
Бизнес 17:35
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
США 08:25
Лента новостей
Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67
Другие страны 23:01
В NASA заявили о соблюдении законодательства, запрещающего сотрудничество с КНР в космосе
Другие страны 22:59
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо
Другие страны 22:42
Цена нефти Brent поднялась до $62
Другие страны 22:32
Биткойн вырос на 15,6%
Другие страны 22:23
Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте
Другие страны 22:17
США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном
США 22:15
Шестые теледебаты демократов-претендентов на пост президента США пройдут в Калифорнии
Другие страны 22:08
В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек
Другие страны 22:02