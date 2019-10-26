СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака

Колонна американских войск вошла в субботу под прикрытием вертолетов в сирийскую провинцию Хасеке с территории соседнего Ирака. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, в составе колонны, которая пересекла границу через контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид", 13 единиц бронетехники и несколько десятков военнослужащих США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнило агентство, американские военные прибыли на базу в Касруке, которая находится на шоссе Камышлы - Телль-Тамер.

В пятницу министр обороны США Марк Эспер заявил в Брюсселе о намерении Вашингтона перебросить наземные механизированные силы на северо-восток Сирии для охраны нефтяных полей, чтобы не допустить их использования боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ). По словам главы Пентагона, США примут меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами.

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