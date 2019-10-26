Глава Минэнерго США заявил, что переговоры с Эр-Риядом по атомной программе продвигаются

26 октября 2019 23:55 (UTC+04:00)

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что процесс переговоров о заключении атомного соглашения с Саудовской Аравией продвигается. Его слова во время визита в столицу ОАЭ Абу-Даби приводит в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что власти королевства найдут путь для заключения соглашения с Соединенными Штатами", - отметил Перри.

Саудовская Аравия, отмечает Reuters, хочет принять участие в полномасштабной атомной программе, которая бы подразумевала производство и обогащение урана с целью создания атомного топлива. Эр-Рияд должен подписать с Вашингтоном соглашение об использовании в мирных целях атомных технологий для сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере. Как передает Reuters, переговоры между США и Саудовской Аравией были непростыми в связи с желанием саудовских властей иметь возможность обогащать уран, а также перерабатывать использованное топливо, что запрещено в рамках данного договора.

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