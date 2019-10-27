Трамп заявил, что произошло что-то важное, не уточнив, что имеет в виду

27 октября 2019 07:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что произошло что-то очень важное, но не уточнил, что имеет в виду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что произошло что-то очень крупное!" - написал он в Twitter.

Ранее в субботу Трамп уже сделал публикацию, которая осталась без объяснения. Пост не содержал ни одного слова.

"....", - написал американский лидер. К 5.41 мск воскресенья эта запись набрала почти 84 тысячи отметок "Нравится", 25 тысяч ретвитов и 35 тысяч комментариев.

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