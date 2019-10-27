Военные США в ходе операции в Идлибе могли уничтожить главаря ИГ

27 октября 2019 09:30 (UTC+04:00)

Американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал Newsweek.

По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил тогда, о чем именно идет речь. Позднее пресс-служба Белого дома информировала, что американский лидер в воскресенье в 09:00 по вашингтонскому времени собирается сделать "важное заявление".

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

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