Трамп подтвердил сообщения о гибели главаря ИГ

27 октября 2019 17:48 (UTC+04:00)

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире", - указал президент США.

Многие сообщники главаря ИГ были уничтожены в ходе операции, отметил также Трамп.

"Ни один [американский] военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как большое число бойцов и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним", - подчеркнул Трамп. "Он умер, забежав в тупиковый тоннель, воя, плача и крича по пути", - указал президент США, подчеркнув, что главарь ИГ был в окружении троих детей.

"Он добежал до конца тоннеля, но его догнали наши собаки, - уточнил Трамп. По словам главы Белого дома, аль-Багдади самоликвидировался вместе с тремя детьми.

Трамп отметил, что тело главаря ИГ было изуродовано, к тому же на него в результате взрыва обвалились стены тоннеля. "Однако результаты экспертизы дали нам точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение - это был он", - заключил Трамп.

Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции против аль-Багдади.

"Я хочу поблагодарить нации России, Турции, Сирии и Ирака, я также хочу выразить благодарность сирийским курдам за ту поддержку, которую они смогли нам оказать", - заявил Трамп. "Россия отлично повела себя с нами, они открыли [воздушное пространство], - сказал Трамп. - Мы пролетели над определенными территориями, подконтрольными России. Россия повела себя потрясающим образом".

При этом Трамп подчеркнул, что США предупредили РФ о готовящейся операции, однако не посвящали российскую сторону в подробности касательно ее целей. "Мы говорили с русскими, мы сообщили о своем прибытии, и они сказали: "Спасибо, что сказали нам", - рассказал Трамп, подчеркнув, что Россия "ненавидит ИГ так же, как и мы". "Они не знали о [готовящейся] миссии, но они знали, что мы будем пролетать над их территорией", - заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американские ВВС ликвидировали более 30 талибов в Кандагаре
США 15:05
Два человека погибли при стрельбе в Техасе
США 14:41
Иракская разведка помогла американцам установить местонахождение главаря ИГ
Другие страны 13:22
В КНДР заявили, что США используют дружбу Трампа и Ким Чен Ына для затягивания переговоров
В мире 11:49
Один турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира"
Турция 11:23
Военные США в ходе операции в Идлибе могли уничтожить главаря ИГ
США 09:30
Лента новостей
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 27.10.2019
Политика 19:00
В Казахстане четверых участников несанкционированных митингов привлекли к ответственности
Казахстан 18:54
Действующий президент Мозамбика одержал победу на выборах
Другие страны 18:37
Молодая азербайджанка загнала в тупик проармянского Познера (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 18:04
Четкий месседж Президента Азербайджана по Карабаху поддержали все страны Движения неприсоединения
Политика 17:47
В Британии трое задержанных по делу о гибели 39 человек в грузовике отпущены под залог
Европа 17:45
Бакинский саммит Движения неприсоединения признал Армению страной-оккупантом
Азербайджан 17:00
Новак ожидает, что "Турецкий поток" достроят в срок
Россия 16:58
120 стран поддержали усилия Азербайджана по восстановлению территориальной целостности
Политика 16:17