Трамп подтвердил намерение вернуть на родину американских военнослужащих из Сирии

27 октября 2019 19:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил желание вернуть американских военных на родину из Сирии. Об этом сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим держать наших солдат между Сирией и Турцией. Я хочу, чтобы наши военные были дома. Я скажу вам, кому нравится, чтобы мы были там. Сейчас это Россия и Китай", - сказал президент США, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам по поводу американской спецоперации в результате которой, как уверены в Вашингтоне, был уничтожен главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр Аль-Багдади.

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