Более 180 тыс. человек в Калифорнии получили предписания об эвакуации из-за лесных пожаров

28 октября 2019 00:55 (UTC+04:00)

Власти Калифорнии в воскресенье распорядились эвакуировать 180 тыс. человек в связи с лесными пожарами, бушующими на севере штата. Об этом офис шерифа округа Сонома в Калифорнии сообщил в Twitter, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Примерно 180 тыс. человек подлежат эвакуации из-за пожара "Кинкейд". Это самая большая эвакуация, которую кто-либо в офисе шерифа может припомнить. Берегите друг друга", - говорится в сообщении.

Ранее в округах Лос-Анджелес и Сонома было объявлено чрезвычайное положение. В связи с пожарами американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric в среду приступила к плановому прекращению подачи электроэнергии около 179 тыс. потребителей в целях предотвращения возгораний в условиях бури. Профилактика затрагивала жителей 17 округов Калифорнии. Аналогичные меры приняли еще две энергетические компании.

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