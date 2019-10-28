США расширят санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана, заявил в понедельник глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, находящийся с визитом в Иерусалиме. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", - приводит агентство слова Мнучина.

Reuters отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым Мнучин провел встречу, в свою очередь призвал усилить давление на Иран.

"Мы продолжим активизироваться [в этой области] еще и еще. Я только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда с вашей командой. Она дала нам ряд особых идей, которые будут изучаться", - сказал глава Минфина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.