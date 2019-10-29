Палата представителей проведет в четверг голосование по импичменту Трампа

29 октября 2019 00:51 (UTC+04:00)

Полный состав палаты представителей США проведёт в четверг голосование по резолюции, которая формализует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление распространила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
Демократы в палате уже проводят расследование в рамках импичмента, однако республиканцы обвиняют их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования. Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.

В новом заявлении Пелоси повторила, что принятие резолюции для импичмента не требуется, и это подтвердил суд США. Однако "на протяжении недель президент, его юристы в Белом доме и его союзники в конгрессе делали необоснованные заявления, что расследование палаты представителей не имеет необходимого разрешения", добавила Пелоси.

"На этой неделе мы поставим на общее голосование резолюцию, которая подтвердит текущее расследование, проводимое в настоящее время нашими комитетами", - сообщила Пелоси.
По данным издания Washington Post, голосование пройдёт в четверг.

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