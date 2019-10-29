США могут продлить исключения для ряда подпадающих под пошлины товаров из Китая

США могут продлить сроки действия исключений для ряда китайских импортируемых товаров, подпадающих под американские пошлины. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о вступивших в декабре прошлого года исключениях в отношении ряда товаров из КНР на общую сумму $34 млрд. Изначально они подпадали под пошлины в размере 25%, введенные Вашингтоном в июле того же года. Однако по просьбе ряда крупных импортеров США американские власти согласились приостановить действие ограничительных мер в отношении китайской продукции на указанную сумму.

Срок действия исключений истекает 28 декабря, отмечает Reuters. Как уточняет агентство, торговое представительство США пообещало в течение ноября изучить целесообразность продления срока действия таких исключений. В ведомстве сообщили, что их решение будет зависеть от оценки того, удалось ли американским импортерам за прошедший год найти адекватную замену китайским поставщикам.

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