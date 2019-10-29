Небольшой самолет упал на дом в Нью-Джерси

Самолет Cessna 414 ("Сессна 414") рухнул во вторник утром на дом в городе Вудбридж Тауншип в американском штате Нью-Джерси. Как сообщила во вторник телекомпания PIX 11 (PIX 11), в доме вспыхнул пожар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сообщению телекомпании CBS, на борту самолета, заходившего на посадку в аэропорт Линден, находился один пилот. Его судьба пока не известна. В доме в момент падения самолета людей не было.

К месту аварии выехали эксперты Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте для проведения расследования.

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