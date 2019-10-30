Байден считает, что у Трампа нет плана дальнейших действий в Сирии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что у американского лидера Дональда Трампа нет плана дальнейших действий по урегулированию ситуации в Сирии. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью газете The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что же будет теперь? Каков план? - отметил Байден. - Нет согласованности. У него [Трампа] нет внешней политики. Похоже, он поступает только по своей прихоти". По мнению лидера в предвыборной гонке демократов, действия Трампа в Сирии "делают крайне маловероятным, что в ближайшее время" США смогут повторить нечто подобное операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

По версии Байдена, помощники Трампа по национальной безопасности "обращаются с ним, как с ребенком". Кроме того, полагает бывший вице-президент, должностные лица и однопартийцы республиканца по сути обманом заставили его оставить часть войск в Сирии, утверждая, что он сможет контролировать там нефтяные месторождения. "Это как иметь дело не с главнокомандующим, а с главным нытиком, - подчеркнул демократ. - Это невероятно".

Политик считает, что ликвидация аль-Багдади "доказала, что, не прибегая к бесконечным войнам, все еще можно защищать свои интересы и интересы друзей и союзников". Бывший вице-президент уверен, что Трамп не уважает работающих в его администрации специалистов по региону и игнорирует их советы. "Он не принимает их всерьез, по-видимому. Он рассматривает их как тайное бюрократическое сопротивление в госаппарате. Я могу только представить, что в данный момент думают специалисты [в администрации]", - заключил Байден.