Johnson & Johnson заявила об отсутствии асбеста в отозванной партии детской присыпки

30 октября 2019 02:05 (UTC+04:00)

Американская компания Johnson & Johnson заявила об отсутствии хризотилового асбеста, обладающего канцерогенными свойствами, в партии из 33 тыс. бутылочек с детской присыпкой Baby Powder, отозванной 18 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Johnson & Johnson.

"Johnson & Johnson сегодня объявила о том, что 15 новых тестов содержимого одной отдельно взятой бутылочки Baby Powder, проинспектированной ранее Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, не выявили наличие асбеста. Дополнительно 48 лабораторных тестов проб из партии Baby Powder, добровольно отозванной 18 октября, также продемонстрировали отсутствие асбеста", - уточнила компания. Она заверила, что экспертиза проводилась сторонней научной организацией, не имеющей отношения к Johnson & Johnson.

Отзыв был вызван проверкой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, которое выявило присутствие на субмикропримесном уровне (не более 0,00002%) хризотилового асбеста в пробе, взятой из одной бутылочки, приобретенной у онлайн-ретейлера.

Котировки акций Johnson & Johnson на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации сообщения во вторник снизились на $0,056 (0,043%), достигнув отметки $129,12.

Основанная в 1886 году Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот компании составил около $76 млрд.

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