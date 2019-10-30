В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы

30 октября 2019 11:21 (UTC+04:00)

Три человека погибли, семеро пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC7 News.

Отмечается, что стрельба произошла поздно вечером во вторник по местному времени. Рядом с домом было обнаружено множество гильз.

Канал уточняет, что на место происшествия прибыли полиция и медики, специалисты оказали помощь семи пациентам. Вскоре они доставили пострадавших в ближайшие больницы. Также были обнаружены тела трёх погибших.

У канала пока что нет информации о личности подозреваемого или сведений о том, находится ли он под стражей.

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