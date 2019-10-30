США намерены включить новые виды вооружения в ДСНВ, заявил Салливан

30 октября 2019 20:28 (UTC+04:00)
США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для его продления, заявил в среду первый замгоссекретаря США Джон Салливан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы должны начать дискуссии с русскими сейчас по включению тех видов вооружений… которые не входят в договор", - сказал он на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.
По его словам, если начать переговоры о продлении сейчас без включения новых видов вооружения - "это свяжет руки" США.