Демократы в Конгрессе США вызвали на слушания по импичменту Трампа Болтона

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Болтон, согласно этим данным, должен явиться на слушания 7 ноября, а двое советников СНБ - Джон Айзенберг и Майкл Эллис - 4 ноября. Как отмечает издание, пока не ясно, выполнят ли они это требование.

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