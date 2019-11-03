Трамп: соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем будет подписано в США

3 ноября 2019 22:45 (UTC+04:00)

Соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Нью-Йорка.

Трамп заявил, что соглашение в рамках первого этапа торговых договоренностей будет подписано "где-то в США", приводит слова главы государства агентство Bloomberg.

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