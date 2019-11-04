Три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа

4 ноября 2019 06:42 (UTC+04:00)

Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По данным источников в авиастроительной отрасли, речь идет о своеобразной пиар-акции, призванной укрепить доверие заказчиков и пассажиров к надежности 737 MAX после усовершенствования системы улучшения характеристик маневренности. Три авиаперевозчика планируют в течение нескольких недель испытывать самолеты в воздухе и брать на борт пилотов, членов своего руководства, представителей заказчиков и журналистов. Это приведет к некоторой отсрочке возобновления эксплуатации 737 MAX. Однако американские авиакомпании рассчитывают на то, что сам вид этих самолетов в воздухе убедит пассажиров в безопасности воздушных судов.

United Airlines и American Airlines изъяли 737 MAX из графиков воздушного сообщения до января 2020 года, Southwest Airlines - до февраля того же года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 14 февраля
Другие страны 17 октября 06:14
Авиарегулятор ЕС усомнился в надежности новых компьютеров в Boeing 737 MAX
Европа 9 октября 03:09
США пригласили представителей 50 стран обсудить сертификацию 737 MAX
Другие страны 18 сентября 07:00
Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX
В мире 17 сентября 03:24
Авиакомпания West jet отменила полеты на Boeing 737 MAX до 2020 года
Другие страны 5 сентября 07:41
Новые проблемы возникли в решении вопроса о возобновлении полетов Boeing 737 MAX
Другие страны 2 сентября 12:52
Лента новостей
Госдеп назвал сотрудничество США и АСЕАН "крепким как никогда"
США 07:46
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
В мире 07:08
Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
США 06:16
Парламентская "двадцатка" в Токио обсуждает открытую и свободную экономику
В мире 05:42
Джимми Картер вернулся к преподаванию в школе после перелома таза
США 04:58
Минюст США заподозрил махинации с финотчетностью компании Under Armour
США 04:33
Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина
Другие страны 03:51
Президент McDonald's покинул свой пост из-за служебного романа
США 03:23
МИД Турции раскритиковал доклад Госдепа США по терроризму
Турция 02:20