Помпео обсудил Йемен, Сирию и Ирак с госминистром Саудовской Аравии

6 ноября 2019 06:09 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник встретился с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром и обсудил ситуацию в Йемене, Сирии, Ираке и Ливане, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь выразил признательность Саудовской Аравии за помощь в содействии достижению соглашения между правительством Йеменской Республики и Переходного совета Южного Йемена.

Они согласились с тем, что это было важным шагом на пути вперед к всеобъемлющему политическому решению конфликта", - сказано в документе.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили последние события в Сирии, Ираке и Ливане, а также противодействие Ирану, говорится в сообщении.

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