Япония призвала США временно отказаться от полетов F-16

Власти префектуры Аомори потребовали от военного командования США воздержаться от учений самолетов F-16 до установления причин и принятия мер для предупреждения инцидентов с падением снарядов во время маневров.

Как сообщил телеканал NHK, соответствующее заявление губернатор префектуры Синго Мимура передал министру обороны Японии Таро Коно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во время учений американского самолета , приписанного к базе Мисава в префектуре Аомори, он обронил учебный снаряд весом 230 килограммов. Это произошло за пределами базы, снаряд упал на пастбище. В нем не было взрывоопасных веществ, но за счет высоты полета и тяжести он врезался в землю на определенную глубину. Власти префектуры высказывают опасения, что в этом районе находятся также и школы, таким образом, падение даже холостого снаряда могло привести к непоправимым последствиям.

Инциденты с военной авиацией США в Японии происходили неоднократно. Так, в конце августа тяжелый транспортный вертолет CH-53 войск США в Японии "обронил" во время полета пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава. Там же в декабре 2016 года американский конвертоплан Osprey потерпел крушение во время учений по дозаправке в воздухе.

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