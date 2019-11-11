Трамп назвал обогащение урана очень плохим шагом со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана об обогащении урана очень плохим шагом для отношений между двумя странами. Об этом он написал в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это очень плохой шаг!" - заявил он.

В то же время Трамп отметил, что "очень позитивным шагом" стало бы "возвращение похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона", пропавшего в Иране в 2007 году.

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.