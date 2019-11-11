Трамп назвал обогащение урана очень плохим шагом со стороны Ирана

11 ноября 2019 07:23 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана об обогащении урана очень плохим шагом для отношений между двумя странами. Об этом он написал в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это очень плохой шаг!" - заявил он.

В то же время Трамп отметил, что "очень позитивным шагом" стало бы "возвращение похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона", пропавшего в Иране в 2007 году.

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.

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