Facebook запустила возможность платить через Instagram и WhatsApp

13 ноября 2019 11:35 (UTC+04:00)

Американская Facebook объявила о запуске собственной платёжной системы Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать платежи на принадлежащих ей сервисах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать ... платежи через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

На текущей неделе Facebook Pay можно будет использовать в США в Facebook и Messenger, отмечает компания. С помощью этой платёжной системы, например, можно будет осуществлять сбор средств и приобретение билетов на мероприятия, а также личные переводы и покупки у некоторых продавцов Facebook Marketplace.

Ранее в июне Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.

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