В США заявили, что расходы на закупку истребителей F-35 превысят $406 млрд

Программа создания истребителей-бомбардировщиков F-35 - самая дорогостоящая за всю историю: расходы на приобретение самолетов, как ожидается, превысят $406 млрд, а расходы на их содержание на протяжении 60 лет эксплуатации превысят $1 трлн. Об этом заявил в среду на слушаниях в Конгрессе США о ходе реализации этой программы председатель подкомитета по вопросам боеготовности комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил конгрессмен Джон Гараменди (демократ, штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После почти двух десятилетий разработки эта программа вступает в период, когда самолеты испытывают в реальной обстановке, - отметил он. - Самолеты уже участвовали в боевых вылетах. ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты США, а также нашим международным партнерам передано более 450 самолетов. К 2023 году число этих самолетов в мире превысит 1100, они будут развернуты в 43 точках".

В этой связи конгрессмен подчеркнул, что вопросы надежного обеспечения самолетов запасными частями и техническим обслуживанием приобретает особое значение. Из-за проблем с логистикой, указал он, лишь около половины общего числа самолетов могли совершать полеты в 2017 и 2018 годах. В свою очередь конгрессмен Дональд Норкросс (демократ, штат Нью-Джерси) отметил, что выпускаемая сейчас модификация самолета - 3F- "лишь частично боеготова" из-за проблем с обеспечением малозаметности.

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