Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну

15 ноября 2019 22:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.

"Теперь они обвинили во лжи Роджера Стоуна и хотят заключить его в тюрьму на долгие годы, - отметил Трамп в пятницу в Twitter. - А что насчет нечестной Хиллари Клинтон, Джеймса Коми (бывший глава ФБР) <...> нечестного Адама Шиффа (глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, одного из инициаторов расследования дела об импичменте Трампа) и даже [спецпрокурора США Роберта] Мюллера? Разве они не лгали? Двойные стандарты, каких никогда не было в истории нашей страны?".

Жюри присяжных признало Стоуна виновным по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, одному пункту, касающемуся попыток помешать проведению расследования со стороны Конгресса США, а также одному пункту об оказании давления на свидетеля. Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. Он был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Максимальный срок наказания, которое грозит Стоуну, составляет до 20 лет тюремного заключения.

Его также подозревали в связях с организацией WikiLeaks, публикующей секретные документы. Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование якобы имевших место контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинила Стоуна в том, что тот пытался получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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