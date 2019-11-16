СМИ узнали, что адвоката Трампа заподозрили в газовом бизнесе на Украине

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют, получал ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани личную выгоду от энергопроектов на Украине, которыми занимались осужденные в США Лев Парнас и Игорь Фруман. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, ранее в этом году на встречах с официальными лицами и представителями энергетического сектора Украины Парнас и Фруман продвигали свою новую компанию и планы по прокладке трубопровода из Польши в Украину для транспортировки американского природного газа. Они утверждали, что администрация Трампа поддержала этот проект.

Как заявляют источники, в ходе этих встреч Парнас и Фруман также пытались добиться содействия в проведении расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена. Кроме того, как сообщил один из источников, Парнас и Фруман также заявляли украинским чиновникам, что Джулиани является партнером в проекте их компании Global Energy Producers по прокладке трубопровода. Другой источник сообщил изданию, что Парнас и Фруман рассматривали Джулиани как потенциального инвестора их компании.

По данным издания, прокуроры расследуют, нарушил ли Джулиани законы о лоббизме в связи с его деятельностью на Украине. Сам Джулиани отрицает свою причастность к компании Global Energy Producers.

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