США расширили санкционные списки по Кубе

16 ноября 2019 03:18 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня [в пятницу] я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены", - отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.

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