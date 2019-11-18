Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников

18 ноября 2019 00:12 (UTC+04:00)

Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США выяснили, что хакеры научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Это позволяет перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.

Для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары — часы и наушники, так как они входят в "доверенную зону" телефона, наушники используются для подобных атак, потому что по ним удобно перехватывать записи разговоров.

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