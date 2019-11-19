В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра объявил о подаче иска в отношении американской компании-производителя электронных сигарет Juul, так как, по данным властей, рекламная кампания ее продуктов для вейпинга направлена на подростков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подаем иск на компанию JUUL в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении. JUUL заявляет, что помогает взрослым отказаться от сигарет, но ее вирусный маркетинг и продажи направлены на калифорнийских подростков и вовлекают их в зависимость от никотина", - говорится в официальном Twitter-аккаунте прокурора.

Как говорится в заявлении на сайте прокурора, компания также "не предупреждает о воздействии химикатов, содержащихся в продукте, и риске возникновения рака, пороков развития и нарушений репродуктивной системы". Прокуратура штата заявляет, "медицинские исследования показали, что многие пользователи JUUL продолжают курить сигареты, и дети, которые маловероятно были повержены этому риску, из-за использования электронных сигарет с содержанием никотина начинают курить". По словам Бесерры, JUUL и индустрия электронных сигарет "вовлекает детей в сети вейпинга", и власти намерены привлекать к ответственности любые другие компании, которые таким образом провоцируют кризис в системе здравоохранения.

В настоящее время федеральная торговая комиссия США (FTC), управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и прокуроры нескольких штатов ведут расследование в отношении рекламной политики компании Juul Labs и состава смеси для курения. Федеральная прокуратура в Калифорнии также начала расследование уголовного дела в отношении этого производителя электронных сигарет, но информация о предмете расследования пока недоступна.

Juul - один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.

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