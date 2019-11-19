В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

19 ноября 2019 12:25 (UTC+04:00)

Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра объявил о подаче иска в отношении американской компании-производителя электронных сигарет Juul, так как, по данным властей, рекламная кампания ее продуктов для вейпинга направлена на подростков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подаем иск на компанию JUUL в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении. JUUL заявляет, что помогает взрослым отказаться от сигарет, но ее вирусный маркетинг и продажи направлены на калифорнийских подростков и вовлекают их в зависимость от никотина", - говорится в официальном Twitter-аккаунте прокурора.

Как говорится в заявлении на сайте прокурора, компания также "не предупреждает о воздействии химикатов, содержащихся в продукте, и риске возникновения рака, пороков развития и нарушений репродуктивной системы". Прокуратура штата заявляет, "медицинские исследования показали, что многие пользователи JUUL продолжают курить сигареты, и дети, которые маловероятно были повержены этому риску, из-за использования электронных сигарет с содержанием никотина начинают курить". По словам Бесерры, JUUL и индустрия электронных сигарет "вовлекает детей в сети вейпинга", и власти намерены привлекать к ответственности любые другие компании, которые таким образом провоцируют кризис в системе здравоохранения.

В настоящее время федеральная торговая комиссия США (FTC), управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и прокуроры нескольких штатов ведут расследование в отношении рекламной политики компании Juul Labs и состава смеси для курения. Федеральная прокуратура в Калифорнии также начала расследование уголовного дела в отношении этого производителя электронных сигарет, но информация о предмете расследования пока недоступна.

Juul - один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
США 10:39
Нефть умеренно дешевеет
Энергетика 09:43
Помпео обсудил с президентом Афганистана освобождение трех главарей талибов
США 08:48
Власти Нью-Йорка начали расследование в отношении компании WeWork
США 07:39
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Израиль 04:44
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Израиль 02:14
Лента новостей
Глава пресс-службы Кабмина Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Политика 12:36
Туркменистан взаимодействует с Международной организацией по миграции
Туркменистан 12:35
Делегация парламента Азербайджана примет участие в пленарном заседании ПА СНГ
Политика 12:28
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:26
По каким видам страхования в Азербайджане отмечается рост и падение?
Бизнес 12:23
Сегодня парламент Азербайджана обсудит более 20 вопросов
Политика 12:15
При участии Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 12:07
Узбекистан заключил с Россией контракт на поставку х/б тканей
Бизнес 12:03
Зеленый климатический фонд ООН поможет Казахстану в разработке "климатических" технологий
Энергетика 12:01