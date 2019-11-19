Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки

19 ноября 2019 23:39 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не заключим сделку с Китаем, я еще больше подниму пошлины", - сказал Трамп перед заседанием кабинета министров. По его словам, "Китай собирается заключить соглашение, которое мне нравится. Если они этого не сделают, все на этом".

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце.

Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.

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