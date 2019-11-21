Мишель Обаму выдвинули на Grammy-2020

Бывшая первая леди США Мишель Обама названа в среду в числе претендентов на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Произнесенное слово - лучший сборник поэзии или аудиокнига", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду на своем сайте Академии звукозаписи (The Recording Academy), Обама включена в список из пяти претендентов в этой номинации за изданные в 2018 году мемуары Becoming ("Становление"), где она рассказывает о своих близких и годах в Белом доме в качестве супруги президента Барака Обамы.

62-я церемония вручения Grammy в 84 категориях состоится 26 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться в эфире телеканала CBS.

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