Мишель Обаму выдвинули на Grammy-2020

21 ноября 2019 01:10 (UTC+04:00)

Бывшая первая леди США Мишель Обама названа в среду в числе претендентов на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Произнесенное слово - лучший сборник поэзии или аудиокнига", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду на своем сайте Академии звукозаписи (The Recording Academy), Обама включена в список из пяти претендентов в этой номинации за изданные в 2018 году мемуары Becoming ("Становление"), где она рассказывает о своих близких и годах в Белом доме в качестве супруги президента Барака Обамы.

62-я церемония вручения Grammy в 84 категориях состоится 26 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться в эфире телеканала CBS.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Барак и Мишель Обама заключили с Netflix контракт на съемку фильмов и сериалов
США 21 мая 2018 22:52
Мемуары Мишель Обамы выйдут в свет в ноябре
США 26 февраля 2018 00:13
Мишель Обама завила о нежелании занимать высокие должности в политике
США 29 апреля 2017 03:39
Доходы Барака и Мишель Обамы в 2014 году превысили 477 тыс. долларов
США 11 апреля 2015 02:46
Телеведущий уволен за сравнение первой леди США с героем "Планеты обезьян"
США 13 марта 2015 13:50
Первую леди США обвинили в нарушении исламского этикета
США 28 января 2015 15:41
Лента новостей
Индия провела учебные пуски баллистических ракет, способных нести ядерное оружие
Другие страны 00:45
На Сицилии на складе пиротехники произошел взрыв
Европа 00:33
Правящей партии «Ени Азербайджан» исполняется 27 лет
Политика 00:01
Крысы лишили жителей Эстонии государственных электронных услуг
Европа 20 ноября 23:41
Помпео: США не подпишут соглашения о контроле над вооружениями, которые не в их интересах
США 20 ноября 23:19
Астрономы ожидают вспышку активности метеорного потока в ночь на пятницу
В мире 20 ноября 23:01
Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
Европа 20 ноября 22:49
Астрофизики зафиксировали самый мощный гамма-всплеск во Вселенной
В мире 20 ноября 22:29
НАТО приняла решение начать оперативную деятельность в космосе
США 20 ноября 22:13