Конгрессмены договорились о финансировании правительства на 2020 год

Законодатели США пришли к соглашению по основным пунктам финансирования федерального правительства на 2020 финансовый год (начался с октября), однако о выделении средств на сооружение стены на границе с Мексикой договориться пока не удалось. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Тасс, сообщает газета The Washington Post.

Конгрессмены, участвующие в переговорах, на данный момент отказываются обнародовать конкретные детали сделки.

"Лидеры Конгресса достигли соглашения об уровнях финансирования Министерства внутренней безопасности, но не определили количество средств, которое должно быть направлено на сооружение стены на границе с Мексикой. Президент США запросил $5 млрд на проект, но ряд демократов с этим не согласны", - отмечает издание. Договоренность предполагает увеличение расходов на оборону на $22 млрд и на $27 млрд на другие программы по сравнению с 2019 годом.

Административно-бюджетное управление Белого дома отказалось комментировать данную публикацию.

Президент США Дональд Трамп в четверг утвердил резолюцию о временном финансировании до 20 декабря. В случае непринятия бюджета США грозила бы новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы как раз добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на строительство стены.

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