Глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС

Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.

Эспер запросил отставки Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера, тогда министр ВМС гарантирует, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.

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