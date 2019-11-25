Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер предложил уволить нынешнего министра ВМС Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.

"Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - Посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт будет выдвинут на должность нового министра, у него большие достижения и успехи. Знаю, что он проделает выдающуюся работу".

Галлагера обвиняют в совершении ряда военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии убитого. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США встал на защиту спецназовца.

Эспер запросил отставки Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера в обмен на его гарантию того, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.