США и Болгария намерены углублять сотрудничество в энергетике

Соединенные Штаты и Болгария нацелены на развитие сотрудничества в области энергетики, в том числе атомной, а также в газовом секторе. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента совместном заявлении Вашингтона и Софии по итогам встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности", - подчеркивается в документе. "Нашей общей целью является то, чтобы Болгария стала настоящим газовым хабом и ключевым источником энергетической безопасности в регионе", - обмечают обе стороны. "Опыт США может помочь Болгарии создать по-настоящему динамичный энергетический рынок", - утверждается в заявлении. Этот рынок, согласно документу, должен быть "свободен от монополий, как иностранных, так и внутренних". "Мы хотим работать совместно над увеличением поставок газа из надежных источников и диверсификацией сектора атомной энергетики", - говорится в документе.

"Чтобы получить максимальные преимущества от надежного и доступного газа, который предлагают производители сжиженного газа из США, Болгарии нужна правильная инфраструктура", - отмечается в заявлении. В связи с этим обе страны рассчитывают "работать над тем, чтобы достичь прогресса" в проектах газового интерконнектора между Болгарией и Грецией, а также терминала сжиженного газа в греческом Александруполисе.

В свою очередь, в совместном заявлении лидеров двух стран, которое распространила пресс-служба Белого дома, говорится о намерении использовать американское ядерное топливо для работы болгарской атомной электростанции "Козлодуй", построенной в 1970-е годы по советскому проекту. Это единственная в Болгарии АЭС и основной производитель электроэнергии в стране.

Ранее Борисов в своем телевыступлении по итогам переговоров с Трампом сообщил, что получил у президента США поддержку идеи строительства в стране газораспределительного центра.

Министр энергетики страны Теменужка Петкова ранее заявляла о том, что 308 км газопровода "Балканский поток" - ответвления газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии в Сербию - исполнитель проекта компания "Аркад" должна построить в первой половине 2020 года. Общая протяженность трассы газопровода составляет 484 км, также будут построены две компрессорные станции.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.

Болгария также участвует в проекте "Южный газовый коридор" (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании, пропускной способностью 16 млрд куб. м газа. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы.

Болгария в рамках проекта будет закупать 1 млрд куб. м газа в год. Поставки будут осуществляться по строящемуся в настоящее время интерконнектору Греция - Болгария протяженностью 182 км и мощностью от 3 до 5 млрд куб. м. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.

Вашингтон и София намерены развивать взаимодействие в сфере оборонной промышленности. "США и Болгария планируют углублять партнерство в области оборонных технологий и промышленности", - указывается в документе. Кроме того, в нем отмечается, что София "обязуется уделять надлежащее внимание предложениям американских оборонных компаний, которые хотят конкурировать на болгарском рынке".

Также стороны заявили о намерении "продолжать сотрудничество в сфере уничтожения избыточных обычных вооружений".

Помимо этого, Вашингтон высоко оценил обязательство Софии по увеличению расходов на оборону. Как подчеркивается в документе, "Болгария планирует к 2024 году выполнить свои долгосрочные обязательства по оборонным расходам НАТО".

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