В штате Вашингтон у здания школы произошла стрельба

27 ноября 2019 06:13 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека пострадали во вторник в результате стрельбы у начальной школы в городе Ванкувер американского штата Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса шерифа округа Кларк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние на данный момент неизвестно.

Полиция установила личность нападавшего и начала преследование, в ходе которого подозреваемый застрелился.

Ряд близлежащих улиц в настоящее время перекрыт для проведения расследования.

По данным местной газеты The Columbian, инцидент произошел на автомобильной стоянке у здания школы во второй половине дня, когда занятия уже закончились.

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