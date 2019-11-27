В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

27 ноября 2019 13:10 (UTC+04:00)

Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал KFDM.

Инцидент произошел в округе Джефферсон. Как заявил судья окружного суда Джефф Браник, в некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, из-за взрыва выбило стекла. Браник призвал местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться.

Другие обстоятельства инцидента не известны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Энергетика 10:24
Apple хочет удвоить выпуск наушников AirPods Pro в Китае из-за высокого спроса
Китай 10:24
Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
Другие страны 09:40
Глава МИД Мексики обсудит с Помпео планы Трампа приравнять наркокартели к террористам
Другие страны 08:41
Белый дом перекрыли, а Конгресс США эвакуировали из-за возможного нарушения воздушного пространства
США 08:14
В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США
Китай 07:19
Лента новостей
Хаял Джафаров: SOCAR Carbamid начал погашение задолженности
Энергетика 13:28
Азербайджан впервые закупит поезда Stadler FLIRT
Бизнес 13:15
Узбекистан обяжет цементные заводы установить станции по анализу уровня загрязнения воздуха
Бизнес 13:01
ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО, и Анкара от них не откажется – Чавушоглу
Турция 12:59
Ожидается возобновление авиасообщений между Россией и Грузией
Туризм 12:51
Туркменистан и Италия обсудили перспективы промышленного сотрудничества
Бизнес 12:47
Сегодня проблема с водой в Сабаильском районе Баку будет решена - Азерсу
Общество 12:43
Слабые мышцы и сильная воля Самира Иманова (ФОТО)
Культура 12:38
ЕБРР озвучил интересующие его виды транспортных проектов в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 12:34