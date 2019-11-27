Экс-президента США Картера выписали из больницы после операции

27 ноября 2019 21:25 (UTC+04:00)

Бывший президент США Джимми Картер, которому 95 лет, выписан из больницы после успешной операции на мозге, сообщил Центр Картера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Картер выписан "после успешной операции по ослаблению давления на мозг, вызванного субдуральной гематомой", говорится в сообщении.

Картер продолжит восстановление дома. Он благодарен за добрые пожелания и записки, полученные им в больнице, уточнил центр.

Картер уже поставил рекорд долголетия среди бывших президентов США. С момента ухода с поста президента в 1981 году он занимается благотворительной деятельностью. В последние годы Картер перенес рак мозга и травмы при падении.

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