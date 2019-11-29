Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан

29 ноября 2019 00:23 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, сообщает Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это первый визит Трампа в Афганистан. В последний раз сюда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

"Он (Трамп) приземлился около 2,5 часов назад, это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу… Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани", - сообщают журналисты пула Белого дома, находящиеся там.

То, что о визите не было известно заранее, они объясняют "соображениями безопасности".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минюст США не обнаружил внедрения агентов ФБР в штаб Трампа
США 28 ноября 06:39
Дети и женщины стали жертвами взрыва в Афганистане
Другие страны 28 ноября 05:41
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
США 28 ноября 04:05
Трамп опубликовал фото, на котором он изображен в виде главного героя фильма "Рокки"
США 27 ноября 22:02
Глава МИД Мексики обсудит с Помпео планы Трампа приравнять наркокартели к террористам
Другие страны 27 ноября 08:41
Трамп заявил о готовности объявить террористическими группировками наркокартели из Мексики
США 27 ноября 05:29
Лента новостей
В Боливии подтвердили "синий формуляр" Интерпола на Моралеса
Другие страны 00:06
Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить соглашение с США
США 28 ноября 23:51
В Facebook назвали причину сбоя в работе своих приложений
США 28 ноября 23:31
В Тель-Авиве состоялся III съезд международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз»
Израиль 28 ноября 23:10
В январе-октябре в Турции зарегистрировано более 150 азербайджанских компаний (Эксклюзив)
Турция 28 ноября 22:55
Полеты лайнеров Boeing 737 MAX возобновятся не ранее начала 2020 года
США 28 ноября 22:47
Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Европа 28 ноября 22:23
Мужчина сообщил об угрозе взрыва в отделе полиции в Москве, находясь в этом же отделе
Россия 28 ноября 22:07
В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня благодарения
США 28 ноября 21:44