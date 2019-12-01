В США девять человек погибли при крушении небольшого самолета

1 декабря 2019 07:01 (UTC+04:00)

Девять человек погибли при крушении небольшого самолета в субботу вечером в штате Южная Дакота. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KSFY.

Всего на борту самолета, вылетевшего из города Чемберлен, находились 12 человек. Среди погибших – пилот и двое детей. Причина аварии пока не сообщается.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил в Twitter, что крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.

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