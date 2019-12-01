В Конгрессе проголосуют по докладу о расследовании в рамках импичмента Трампа

1 декабря 2019 07:27 (UTC+04:00)

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США 2 декабря изучит, а на следующий день проведет голосование по докладу по итогам проведенного им расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета Politico.

Как ожидается, через сутки после начала изучения документа демократы, имеющие большинство в комитете, поддержат данный отчет, что станет, по информации газеты, важным шагом в данном процессе. Затем доклад отправится в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении американского лидера. Поводом для этого послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

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