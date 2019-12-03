Дональд Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах

3 декабря 2019 14:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Францию в несправедливых торговых мерах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС очень, очень несправедлив в торговых вопросах... Я не то чтобы влюблен во все эти Facebook, Google и Twitter, но это американские компании. Я хочу облагать налогами эти компании, они не должны облагаться налогами во Франции. Если кто-то хочет использовать преимущества американских компаний, то это должны быть мы, а не Франция", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.

"Мы говорим с ЕС и странами Европы о торговле. Выработать некоторые решения бывает очень трудно", - добавил президент США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Политолог: Азербайджан — единственная на Южном Кавказе страна, проводящая независимую политику (ВИДЕО)
Политика 15:27
Дональд Трамп: США хотят заключить договор о контроле над вооружениями
США 15:04
Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО
Европа 14:08
Иран хочет взыскать с США $130 миллиардов из-за беспорядков в стране
Политика 13:25
В ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"
Энергетика 09:44
США к концу 2020 года построят новый участок ограждения на границе с Мексикой
США 08:48
Лента новостей
Азербайджанское предприятие огласило объемы экспорта фруктовых соков
Бизнес 15:29
«Казахский газоперерабатывающий завод» закупит запчасти для хроматографа
Тендеры 15:29
Политолог: Азербайджан — единственная на Южном Кавказе страна, проводящая независимую политику (ВИДЕО)
Политика 15:27
Турция реализует проекты с Узбекистаном в сфере здравоохранения
Бизнес 15:26
Казахстано-Китайское СП направило 10 тыс тонн битума в Узбекистан
Энергетика 15:21
Азербайджанская компания планирует экспорт пластиковых контейнеров
Бизнес 15:15
TANAP удостоен наград “World Leader” и “Green World Ambassador”
Энергетика 15:12
Fitch присвоил финальный рейтинг «BB-» еврооблигациям "Узпромстройбанка" Узбекистана
Финансы 15:11
В Азербайджане подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру
Общество 15:06