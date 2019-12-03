Дональд Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Францию в несправедливых торговых мерах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС очень, очень несправедлив в торговых вопросах... Я не то чтобы влюблен во все эти Facebook, Google и Twitter, но это американские компании. Я хочу облагать налогами эти компании, они не должны облагаться налогами во Франции. Если кто-то хочет использовать преимущества американских компаний, то это должны быть мы, а не Франция", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.

"Мы говорим с ЕС и странами Европы о торговле. Выработать некоторые решения бывает очень трудно", - добавил президент США.

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