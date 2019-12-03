В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма

3 декабря 2019 21:42 (UTC+04:00)

Госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак", - сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.

Хейл отметил, что не считает, что РФ должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма в связи с действиями страны в Сирии.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.

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