Сенатор от Калифорнии Камала Харрис вышла из предвыборной гонки

4 декабря 2019 00:39 (UTC+04:00)

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, вышла из предвыборной гонки. Об этом она сообщила во вторник в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приостанавливаю сегодня свою предвыборную кампанию и сообщаю об этом своим сторонникам с глубоким сожалением, но в то же время испытывая благодарность, - говорится в сообщении. - Хочу, чтобы всем было ясно: я буду продолжать бороться каждый день за те цели, которые были обозначены в ходе этой кампании. Справедливость для людей, всех людей".

Телекомпания Си-эн-эн, сообщая о решении сенатора Харрис выйти из борьбы, привела выдержку из ее обращения к сторонникам, распространенное по электронной почте. "Вот правда на сегодняшний день, - говорится в сообщении. - Я оценила ситуацию со всех сторон и на протяжении последних дней пришла к одному из самых трудных в моей жизни решений. У моей кампании по выдвижению кандидатом на пост президента просто нет финансовых ресурсов, необходимых для того, чтобы ее продолжать". Как отметила далее сенатор Харрис, она "не миллиардер и не может финансировать свою предвыборную кампанию".

По итогам опубликованного во вторник общенационального опроса, проведенного изданием Politico и исследовательской службой Morning Consult, Камалу Харрис поддерживали 5% потенциальных избирателей-демократов, в то время как лидера предвыборной гонки - экс-вице-президента США Джо Байдена - 29%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 20%, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 15%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 9% и только что вступившего в предвыборную гонку экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - 5%. В опросе, проведенном с 25 ноября по 1 декабря, участвовали 15773 потенциальных избирателя. Уровень погрешности при опросе оценивается в 1%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США должны ООН $491 миллион, заявил представитель генсека
Европа 00:22
Белорусские и американские военные обсудили состояние и перспективы взаимодействия
Беларусь 3 декабря 17:27
Китай почти исчерпал квоту на беспошлинную покупку соевых бобов из США
Китай 3 декабря 17:09
ЕК координируется с Францией по угрозам США ввести пошлины
Европа 3 декабря 15:48
Дональд Трамп: США хотят заключить договор о контроле над вооружениями
США 3 декабря 15:04
Дональд Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах
США 3 декабря 14:58
Лента новостей
США должны ООН $491 миллион, заявил представитель генсека
Европа 00:22
Министр инфраструктуры Грузии о Консорциуме развития Анаклии
Транспорт 00:07
В Азербайджане 325 ученых в возрасте до 30 лет (Эксклюзив)
Общество 3 декабря 23:51
В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"
Арабские страны 3 декабря 23:34
NNF открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов
Израиль 3 декабря 23:14
Более 50 тысяч фанатов хотят, чтобы Дэнни Де Вито сыграл Росомаху
США 3 декабря 23:08
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Европа 3 декабря 22:53
Меркель заявила об оптимистичном настрое, несмотря на разногласия в НАТО
Европа 3 декабря 22:31
Пять ракет упали на территории военной базы в Ираке
Арабские страны 3 декабря 22:16