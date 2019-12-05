Экс-президента США Джимми Картера выписали после очередной госпитализации

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, госпитализированный в конце прошлой недели из-за инфекции, выписан из больницы в штате Джорджия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бывший президент США Джимми Картер этим вечером выписан из медицинского центра Phoebe Sumter, где ему была оказана помощь в связи с инфекцией мочевыводящих путей. Он говорит, что рассчитывает продолжать отдых и выздоровление в своем доме в Плейнс, штат Джорджия", - уточнил "Центр Картера".

В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Он был выписан 27 ноября. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого Картер несколько раз падал и получал травмы.

21 октября экс-президента поместили в больницу с переломом костей таза, но уже через несколько дней выписали. В мае он также был госпитализирован с переломом шейки бедра.

Джимми Картер является самым возрастным из ныне живущих бывших американских лидеров. 1 октября ему исполнилось 95 лет. Он был президентом с 1977 по 1981 год.

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