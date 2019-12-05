В США заявили, что еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности

Соединенные Штаты пока не принимали никаких решений о производстве и развертывании ракет средней и меньшей дальности, тем более за пределами американской территории. Об этом заявил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он, как и другие должностные лица США, утверждал, что ответственность за уход в историю российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на Москве. В августе этот договор от 1987 года, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов, прекратил свое существование.

"С тех пор, не будучи скованными ограничениями договора, мы (американские власти) начали изучать варианты [создания] ракет промежуточной дальности в силах США. Мы провели [в августе] демонстрационное испытание крылатой ракеты. Кроме того, мы рассматриваем потенциально разработку баллистической ракеты промежуточной дальности. Все это находится на самых ранних этапах рассмотрения. Как я упомянул, на данном этапе [состоялось] демонстрационное испытание, а не испытание в целях развития [такой военной техники]", - сказал Руд.

По его словам, американская администрация намерена продолжать изучение различных вариантов действий в этой области. "Мы продолжим рассматривать свои варианты действий в этой [сфере], изучать различные средства. Но мы еще не принимали никаких решений о развертывании каких бы то ни было конкретных систем или о чем-то подобном. Мы еще не на том этапе. И, безусловно, на данной стадии преждевременно говорить о развертывании [подобных средств] за пределами Соединенных Штатов", - отметил заместитель главы Пентагона.

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