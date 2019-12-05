Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

5 декабря 2019 08:55 (UTC+04:00)

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил журналистам в среду в штате Айова, запись опубликована на сайте газеты Washington Examiner, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бывшему вице-президенту был задан вопрос о том, готов ли он дать показания добровольно. "Нет. Я не позволю им [Трампу и его сторонникам] отвлечь внимание [от процедуры импичмента]", - ответил он. "Это президент совершил преступления, влекущие за собой импичмент. Я не позволю ему уклониться от этого", - добавил Байден.

Ранее Трамп и некоторые законодатели из числа республиканцев заявляли о том, что Байдену следует дать показания. Они отмечали, что вице-президенту следует прояснить вопросы, касающиеся работы его сына Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден входил в состав ее руководства.

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