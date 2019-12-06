Трамп обозначил ключевые для США вопросы на встрече с иностранными послами при ООН

6 декабря 2019 00:16 (UTC+04:00)

США считают главными международными задачами современности предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также обеспечение безопасности в киберпространстве и пресечение нелегальной иммиграции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в четверг в Белом доме на встрече с постоянными представителями других стран при ООН.

"Сегодня наши страны сталкиваются со спектром общих угроз безопасности, включая терроризм, торговлю наркотиками, нелегальную иммиграцию, кибератаки, а также распространение химических, ядерных и биологических вооружений. И мы напряженно работаем над решением этих проблем, особенно последних трех. Не может быть ничего более важного", - сказал американский лидер.

Участие в нынешнем мероприятии, которое прошло в формате рабочего ланча, принял в том числе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США предложили $15 млн за одного из командующих спецслужбой Ирана "Аль-Кудс"
США 5 декабря 22:50
США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов
США 5 декабря 21:24
У побережья Филиппин произошло сильное землетрясение
Другие страны 5 декабря 17:10
США завершили отвод войск с севера Сирии
США 5 декабря 10:57
Нефть дешевеет после скачка цен более чем на 3%
Энергетика 5 декабря 10:06
Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор
США 5 декабря 10:03
Лента новостей
В Испании "оживили" женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
Европа 01:07
Том Холланд рассказал, как ему удалось спасти Человека-паука
В мире 00:55
Обсуждены пути развития сотрудничества между ПА ОБСЕ и Азербайджаном
Политика 00:38
Белый дом обвинил демократов в преследовании эгоистичных интересов
США 00:24
Объем заявок на акции Saudi Aramco составил $25,6 млрд
Арабские страны 5 декабря 23:32
США предложили $15 млн за одного из командующих спецслужбой Ирана "Аль-Кудс"
США 5 декабря 22:50
В МИД РФ предупредили об угрозе развала иранской сделки
Россия 5 декабря 22:31
Телеканал «Россия-24» показал репортаж о выставке «Bakutel». В репортаж вошло и интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО, ФОТО)
Политика 5 декабря 22:00
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 21:57