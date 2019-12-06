Бразильский производитель оружия Taurus открыл завод в США

6 декабря 2019 03:56 (UTC+04:00)

Бразильский производитель огнестрельного оружия Taurus открыл в четверг завод в американском Бейнбридже (штат Джорджия), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил портал G1, совокупный объем инвестиций в предприятие составил $42 млн.

"Помимо расширения присутствия на рынке оружия с самым большим числом покупателей, Taurus увеличит возможности своего производства в США, что позволит нам завоевать новые рынки и удовлетворить возможный рост спроса в Бразилии", - приводит портал слова президента компании Салезиу Нуса.

Благодаря новому предприятию, площадь которого составляет 20 тыс. кв. м, компания сможет удвоить количество ежегодно производимого огнестрельного оружия с 400 тыс. до 800 тыс. единиц. Как ожидается, в Бейнбридж переедет также офис североамериканской "дочки" Taurus, сейчас расположенный в Майами (штат Флорида). В ближайшие пять лет компания собирается увеличить свои конструкторские и производственные мощности в США.

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