Во Флориде после попытки ограбления магазина убиты четыре человека

Четыре человека были убиты в четверг в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Miami Herald.

По данным властей, двое мужчин предприняли неудачную попытку ограбления ювелирного магазина в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS и взяли в заложники водителя.

Злоумышленники открыли огонь по преследовавшим их полицейским. В перестрелке были убиты заложник и мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия. Преступников застрелили сотрудники правоохранительных органов.

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