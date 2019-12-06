Во Флориде после попытки ограбления магазина убиты четыре человека

6 декабря 2019 06:08 (UTC+04:00)

Четыре человека были убиты в четверг в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Miami Herald.

По данным властей, двое мужчин предприняли неудачную попытку ограбления ювелирного магазина в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS и взяли в заложники водителя.

Злоумышленники открыли огонь по преследовавшим их полицейским. В перестрелке были убиты заложник и мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия. Преступников застрелили сотрудники правоохранительных органов.

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